Анкара, 8 ноября, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Турция не поддерживала решений о введении антироссийских санкций и не собирается делать этого в будущем, заявил 8 ноября глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр на совместном заседании с коллегами из Госдумы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам турецкого парламентария, отношения между Турцией и Россией испытывают настоящий подъем.

«Наши отношения сейчас находятся на подъеме. И дружба Турции является настоящей дружбой. Бывают случаи, когда нужно иностранным партнерам объяснять причины сохранения хорошего уровня наших взаимоотношений с Россией. Но полагаю, что причин для таких объяснений нет», — сказал Бозкыр.

Кроме того, он подчеркнул доверительные отношения между президентами России и Турции, сложившиеся к настоящему времени, что способствует развитию и политических, и экономических российско-турецких взаимоотношений.

Как сообщало ИА REGNUM, политическое сближение Турции с Россией происходит на фоне сирийского кризиса и усиливающегося давления на Анкару со стороны США.