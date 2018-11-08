Газа, Палестина, 8 ноября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Военные Израиля застрелили палестинца на границе с сектором Газа, 8 ноября передает агентство Associated Press.

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По сообщению министерства здравоохранения Газы, убитому 20 лет, его имя — Мохаммед Абу Шарбин.

Военные Израиля подтвердили стрельбу в отношении группы палестинцев, пытавшихся взять штурмом пограничные заграждения.

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