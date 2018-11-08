Киев, 8 ноября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Дать оценку постановлению против украинских СМИ «112 Украина» и NewOne попросили 49 депутатов Верховной рады у Конституционного суда, сообщает 8 ноября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

По словам одного из подписавших обращение депутатов, Василия Нимченко, законодательство было нарушено при принятии санкций против СМИ. Он отметил, что Верховная рада вышла за пределы своих полномочий и нарушила права граждан на получение информации.

Генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что есть как минимум четыре случая, когда депутаты не голосовали лично за закон, а за них голосовали другие.

Напомним, ранее Верховная рада приняла постановление об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с просьбой наложить санкции на украинские СМИ.