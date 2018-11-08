Вашингтон, 8 ноября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Вашингтон вводит новые санкции против России, связанные с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге 8 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

По его словам, в санкционный список Вашингтона будут дополнительно включены трое физических лиц и девять организаций.

По мнению американской стороны, данные лица имеют отношение к инвестиционным и приватизационным проектам в Крыму, а также причастны к нарушениям прав человека. На кого именно будут распространены санкции, Волкер не уточнил.

Ожидается, что позднее сегодня о расширении санкций официально объявит министерство финансов США.