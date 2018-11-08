Москва, 8 ноября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям распределила дополнительные средства между бюджетами регионов РФ в федеральном бюджете 2018 года. Об этом журналистам заявил сопредседатель комиссии и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

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«Я бы выделил вопрос распределения дополнительных дотаций в размере 97 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов РФ в связи с выпадающими доходами бюджетов субъектов в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций», — заявил Жуков.

Кроме того, комиссия также рассмотрела и одобрила распределение ещё 100 млрд рублей дотаций. Они будут направлены в регионы в качестве компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2019 году.

«Эти средства необходимы регионам для помощи в выполнении поручений, предусмотренных указом президента от 2012 года», — пояснил Жуков.