Москва, 8 ноября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Украина будет экспортировать радикальные идеи в другие страны, заявила 8 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Украина превращается в страну, которая скоро будет экспортировать радикализм, экстремизм и правые идеологии. Разговоры о том, что американцы нам дают оружие, еще более сильное, чем «Джавелины», говорит о том, что они, по сути, поощряют такой режим. А значит, он им выгоден. Есть люди, которым очень выгодно в Европе иметь страну, которая будет экспортировать экстремизм», — считает она.

Бондаренко привела примеры распространения экстремизма в ее стране.