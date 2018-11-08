Москва, 8 ноября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Заявления об угрожающей миру России и никому не угрожающих США является извращенной логикой, заявил 8 ноября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он вступил в спор с президентом движения «Союз правых сил» Леонидом Гозманом.

12019 Американские солдаты

«Страна, которая имеет 900 военных баз по всему миру, которая развязала после 1945 года несколько десятков войн по всему миру, которая убила в Ираке 1,5 миллиона мирных иракцев, которая запустила цветные революции везде, где она смогла это сделать, свергая законные режимы, расстреливая и убивая законных лидеров, вешая законное правительство, под названием США, по мнению Гозмана, никому не угрожает. А Россия, у которой сугубо оборонительная позиция, страна, которая защищает свою национальную территорию и не лезет никуда вовне, по мнению Гозмана, всем угрожает», — сказал Коротченко.

По его мнению, «эта логика извращенная», и жители России ее принять не могут.