Москва, 8 ноября, 2018, 22:41 — ИА Регнум. В Москве в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел РФ на Петровке, 38 прошла акция «Свеча памяти», в ходе которой отслужили литию по погибшим при исполнении служебных обязанностей, а также организовали памятное шествие и провели церемонию зажжённых лампад на платформе «Мы помним», сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Лития по погибшим при защите правопорядка

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники столичной полиции, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских советов органов внутренних дел и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как сообщил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по городу Москве генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, к сегодняшней дате Совет ветеранов совместно с музеями издали «Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при выполнении служебных обязанностей».

«За историю своего существования московская милиция и полиция потеряла 379 человек. Сегодня мы отдаём дань памяти, вспоминаем наших погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников на территории города Москвы, в других субъектах Российской Федерации. Вспоминаем прежде всего для того, чтоб таких потерь больше не было», — заявил начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятное шествие

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память по погибшим при защите правопорядка

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, столичные полицейские, руководители территориальных подразделений, а также личный состав и ветераны органов внутренних дел России начали с панихиды в храме Знамения иконы Божьей Матери за Петровскими воротам. После этого участники мероприятия направились к бюсту Дзержинского, а также к Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, где провели церемонию возложения цветов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лития по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память по погибшим при защите правопорядка

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ почтила минутой молчания память погибших сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году погибло 37 сотрудников и более 1300 были ранены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память по погибшим при защите правопорядка

Читайте подробнее: Госдума почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел