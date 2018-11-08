* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 8 ноября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Семь пленных американских военных в Сирии были обменяны боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на нефтяное месторождение Беир Азрак, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

По информации агентства, за соглашением, ранее заключенным между формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об освобождении пленных бойцов SDF в обмен на пропуск в город Шааф конвоя с продовольствием и медикаментами, скрываются несколько иные события.

Агентство утверждает, что на самом деле переговоры велись по поводу освобождения семерых военнослужащих США, взятых боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен в Дейр-эз-Зоре в сентябре 2017 года.

Стоит отметить, что турецкое агентство не ссылается на конкретные источники и подчеркивает, что переговоры велись между боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдскими формированиями SDF, которых турецкие СМИ причисляют к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Тем не менее представители США не опровергли это сообщение, а просто воздержались от его обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США находится на территории Сирии без согласия правительства этой страны и без соответствующего мандата ООН.