Москва, 8 ноября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Сирийская кампания позволила российским Вооруженным силам провести испытания многих образцов техники и вооружения, как давно стоящих на вооружении, так и новейших и перспективных. Данный опыт будет обязательно использован для модернизации и усовершенствования отечественной боевой техники и оружия.

Вертолет Ми-171

АО «Вертолеты России» заявило, что получило десятки предложений от Министерства обороны РФ по результатам эксплуатации вертолетов в условиях сирийского гражданского конфликта. Данные предложения относятся к конструкции вертолетов, их вооружению, бортовым системам, а также системам вооружения. Российские военные ставят вопрос об унификации вооружения для различных марок боевых машин.

Военные также заинтересованы в уменьшении времени на обслуживание вертолетов для подготовки к боевому вылету. С точки зрения повышения надежности подняты вопросы дублирования некоторых систем и компонентов. Вертолетчики поставили вопросы и по увеличению дальности ведения огня.

Специалисты российской вертолетостроительной отрасли подошли к этим всем вопросам системно, разделив все задачи на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Как они отмечают, некоторые предложения минобороны РФ потребуют сложных технических решений вплоть до изменения конструкции боевых и транспортных машин.

Следует заметить, что «Вертолеты России» относится к мировым лидерам вертолетостроительной отрасли. 32 процента парка боевых вертолетов мира и 42 процента парка средних военно-транспортных вертолетов мира являются продукцией холдинга.