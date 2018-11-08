Киев, 8 ноября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. На Украине увеличили штрафы за использование автомобилей с иностранной регистрацией без растаможивания, сообщает 8 ноября УНИАН.

jackmac34 Гривны

Согласно сообщению, закон был принят Верховной радой 8 ноября. За пользование нерастаможенным автомобилем больше установленного срока от 10 до 20 суток будет назначаться штраф в размере 8,5 тыс. гривен ($304,69), от 20 до 30 суток — 85 тыс. гривен ($3,047 тыс.), более 30 суток — 170 тыс. гривен ($6,094 тыс.).

Также на всей территории Украины ответственные органы будут обмениваться информацией о нарушителях закона в автоматическом режиме.

Напомним, на Украине находятся почти 425,4 тыс. иностранных автомобилей, из них более 246,4 тыс. нарушают сроки пребывания в стране без растаможивания.