Менло-Парк, США, 8 ноября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Интернет-пользователи в целом ряде стран сообщают о сбоях в работе сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

(сс) StockSnap Instagram

Как сообщается, сбои в работы Instagram наблюдаются приблизительно с 18:00 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Греции и других странах. Неполадки наблюдаются и у пользователей в ряде городов России.

Более половины жалоб связано с работой приложения и загрузкой новостей, 20% сообщивших о проблеме не могут авторизоваться в своём аккаунте, ещё у 18% сайт не открывается вовсе.

В администрации сервиса пока не прокомментировали данную информацию.