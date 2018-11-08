Дакка, 8 ноября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. 23 декабря пройдут общенациональные выборы в парламент Бангладеш, 8 ноября передает агентство Reuters.

AStikhin Бангладеш

«В стране благоприятная ситуация для проведения свободных и справедливых выборов», — заявил глава избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа, объявивший дату предстоящих выборов.

По словам представителя ЦИК, по всему Бангладеш будет открыто 40 тыс. избирательных участков, безопасность выборов будут обеспечивать 600 тыс. сотрудников полиции.

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