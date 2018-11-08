Душанбе, 8 ноября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Пять боевых машин пехоты БМП-2М поступят на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.

Mike1979 Russia БМП-2М

Машины заменят устаревшие образцы, согласно плану Гособоронзаказа.

«Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт. Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168−25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам», — говорится в сообщении.

Для облегчения эксплуатации и технического обслуживания все новые машины получат штатные места в крытых хранилищах. Для этого к прибытию техники мотострелки модернизировали парковые зоны.

Экипаж новых боевых машин сформирован служащими по контракту, прошедшими программу переподготовки.

Напомним, в двух городах Таджикистана, Душанбе и Бохтаре, расположена 201-я российская военная база — самое крупное военное соединение России за пределами ее территории. Объект будет находиться на территории страны до 2042 года, согласно документу, подписанному в 2012 году.