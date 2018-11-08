Брюссель, 8 ноября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что к середине века ни одна из стран — членов Европейского союза не будет входить в «Большую семёрку». Об этом он заявил 8 ноября на пресс-конференции по окончании встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер

По мнению Юнкера, при сохранении нынешних тенденций в ближайшие десятилетия Европейский союз будет терять экономический вес и влияние.

Если сегодня доля стран Евросоюза в общемировом ВВП составляет 22−23%, то через 20 лет это показатель снизится до 15−17%, а через 30 лет «ни одна из стран ЕС не будет членом G7», заявил глава Еврокомиссии.

Напомним, на сегодняшний день в «Большую семёрку», представляющую собой объединение ведущих экономически развитых стран, входят четыре государства — члена ЕС: Великобритания, Германия, Италия и Франция.

При этом Великобритания в настоящее время ведёт переговоры о выходе из состава Евросоюза после состоявшегося летом 2016 года референдума, на котором данное решение поддержали большинство проголосовавших.