Москва, 8 ноября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий получить компенсацию расходов на выборы, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Предлагается возложить обязанность по возмещению всех расходов, произведенных при проведении выборов, на кандидата либо на избирательное объединение, выдвинувшего его кандидатуру для участия в выборах, в случае отказа зарегистрированного кандидата от дальнейшего участия в выборах, либо отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением, выдвинувшим его, в случае отсутствия вынуждающих к тому обстоятельств.

Кроме того, прописывается требование представлять документы, подтверждающие обстоятельства, вынуждающие зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, в соответствующую избирательную комиссию вместе с письменным заявлением о снятии своей кандидатуры, заявлением об отзыве кандидата.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Геннадий Зюганов

Авторы обратили внимание на то, что сейчас отсутствуют основания для взыскания расходов с кандидатов, отказавшихся от участия в повторном голосовании (во втором туре выборов), из-за чего в случае отказов избирательные комиссии вынуждены передвигать сроки проведения голосования либо назначать повторные выборы.