Санкт-Петербург, 8 ноября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Заксобрания предлагают перераспределить 4,6 млрд руб. из резервного фонда города. Такие поправки в бюджет на 2019 год подготовили члены фракции «Справедливой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению справороссов, 1,2 млрд рублей необходимо направить на финансирование городских жилищных программ. Из них более 540 млн рублей должны пойти на долгосрочное жилищное кредитование, почти 450 млн рублей — на доступное жилье для молодежи, около 180 млн рублей — на жилье для ветеранов и инвалидов.

«Финансирование указанных жилищных программ не соответствует установленным региональными законами объемам на 2019 год», — замечают народные избранники.

Напомним, проект бюджета на следующий год уже был поддержан в первом чтении, теперь депутаты вносят в него поправки. Согласно документу, доходы городской казны в следующем году составят 576,3 млрд руб., расходы — 628,3 млрд руб. Дефицит достигнет 52 млрд рублей.

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«Покупка жилья в Петербурге, как и в других городах России, — роскошь, которую не могут себе позволить работающие люди. При этом очередь на улучшение жилищных условий у нас почти не движется, в прошлом году квартиры получили те, кто встал в очередь в 1980 году. Альтернатива очереди — жилищные программы, к примеру, программа «Молодежи — доступное жилье». Но и эта программа у нас недофинансируется почти на полмиллиарда — это означает, что сотни молодых людей не смогут получить субсидию от государства и реализовать свою мечту о собственной квартире», — замечает депутат Надежда Тихонова.

Заметим, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил недоумение тем фактом, что в 2018 году петербуржцы живут в коммунальных квартирах, коих в городе насчитывается около 74 тысяч. Он потребовал ускорить расселение коммуналок, хотя суммы, закладываемые на эти цели ежегодно, позволят Петербургу избавиться от такого жилья только через несколько десятков лет.

«Справедливая Россия» также предлагает направить 2,6 млрд рублей комитету по социальной политике. При этом 1,6 млрд рублей пойдет, согласно их задумке, на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Отдельной поправкой Надежда Тихонова предлагает снизить выплаты концессионеру проекта ЗСД, компании «Магистраль северной столицы», на 500 млн рублей. Освободившиеся средства депутат считает нужным отдать на строительство школы у ЖК «Новая Охта».