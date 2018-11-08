Калининград, 8 ноября, 2018, 18:41 — ИА Регнум.

DarkoStojanovic Врач

В трёхлетнем бюджете Калининградской области до 2021 года запланировано финансирование, которое позволит открыть в регионе сразу несколько ключевых объектов медицинской инфраструктуры. Об этом сегодня, 8 ноября, представляя бюджет в областной Думе рассказал глава региона Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первую очередь речь идёт о строительстве онкоцентра в посёлке Родники и детской областной больницы. 4,2 млрд рублей потратят на Областной онкологический центр, 1,6 млрд — на больницу. Всего на развитие здравоохранения только в 2019 году запланировано потратить 8,5 млрд рублей.

Запланирован ремонт и строительство поликлиник в новых микрорайонах, закупка оборудования.