Киев, 8 ноября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Депутатов Верховной рады нельзя заставить приходить на заседания парламента, заявил спикер Рады Андрей Парубий, сообщает 8 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Парубий заявил, что он «прилагает все усилия», чтобы Рада работала как надо, но заставить депутатов ходить на пленарные заседания — нельзя. Спикер добавил, что есть одна возможность «наказать» депутатов — не платить им часть зарплаты из-за их отсутствия на заседаниях. Так, за первые три квартала депутатам-прогульщикам не было выплачено почти 16 млн гривен ($570 тыс.). Однако, видимо, депутатов это не особенно волнуют, так как они продолжают прогуливать заседания.

Напомним, Верховная рада является лидером в Европе по числу законодательного «спама»: за год через Раду проходит больше законов, чем через все европейские парламенты вместе взятые.