Москва, 8 ноября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Польша продолжает антироссийскую политику, которую вела в своё время в отношении Советского Союза, полагает член комитета Совфеда РФ по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом она заявила 8 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление главы Европейского совета Дональда Туска, который отказал в праве называться европейцами всем тем, кто отказывается осудить политику РФ.

Варшава после освобождения. Январь 1945 года

«Эта ситуация всё больше напоминает 1939 год, — сказала Тимофеева. — Если вы помните, на границах с Советским Союзом кто был одним из самых главных провокаторов? Какая страна организовывала периодические провокации, пытаясь втянуть нас уже в 1939 году в локальные конфликты? И какая страна первая отказалась от памяти о Великой Отечественной войне и первая в Европе начала надругательство над нашими памятниками? Вы понимаете, что это не случайно. Да, мы старались уходить от этих острых моментов. Но уже где-то с 1960—1970-х годов в Польше начинают идти тенденции, которые провоцируются во многом нашими западными партнёрами, которые очень хорошо приютили у себя всех бывших нацистских преступников и помогли им избежать возмездия. И начался этот процесс — развенчать победу СССР. Это продолжается, но только сейчас на новом витке».

Напомним, как заявил 8 ноября президент Украины Пётр Порошенко, глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск, выступив на конгрессе Европейской народной партии, осудил «агрессивную политику России» в отношении Украины.

«Кто не осуждает Путина за агрессию против Украины, кто не помогает Украине, тот не может считаться европейцем», — сказал (если верить словам Порошенко) Дональд Туск.

Также Туск, по словам Порошенко, призвал европейских лидеров объединиться и продолжить санкции против РФ.