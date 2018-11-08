Москва, 8 ноября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Региональные бюджеты получат право не повышать процент отчислений муниципалитетам от акцизов на бензин и дизельное топливо. Такую поправку правительства поддержали депутаты профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Речь идет о поправке к правительственному законопроекту, который увеличивает долю региональных бюджетов при зачислении доходов от акцизов. Инициатива прописывает, что 80% доходов от акцизов на алкоголь уйдут регионам, в то время как федеральный центр получит 20%. Сегодня доходы от таких акцизов распределяются пополам: 50% уходит в федеральный бюджет и 50% — в региональные.

Кроме того, законопроект также устанавливает новые нормативы зачисления доходов от акцизов на бензин в региональные бюджеты, постепенно повышая их долю до 100%. Так, в январе 2019 года регионы получат 86,65% доходов от топливных акцизов, а с февраля по декабрь 2019 года их доля составит 58,2% от доходов с акцизов. В 2020 году регионы получат 66,6% от акцизов, в 2021 — 74,9%, в 2022 — 83,3%, а в 2023 — 91,6%. К 2024 году все доходы от акцизов на бензин и дизельное топливо должны уходить в регионы.

Между тем, как напомнил в ходе заседания комитета Госдумы замминистра финансов Алексей Лавров, регионы должны отчислять в местные бюджеты 10% от акцизов.

«Сейчас Бюджетным кодексом установлено, что не менее 10% от доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от акцизов на бензин должно зачисляться в местные бюджеты. А мы с вами уже поддержали в первом чтении поэтапное повышение доли акцизов, зачисляемые в бюджеты субъектов Федерации. Мы предлагаем в качестве переходного периода установить, что 10% остаются, но они будут рассчитываться, исходя из постоянного коэффициента 58,2%, который действует в настоящее время», — заявил Лавров.

Другими словами, правительство предлагает не повышать долю акцизов, которые регионы смогут отчислять в местные бюджеты. Мера будет временной и продлится до 2024 года включительно. Так, например, если закон будет, в 2020 году регионы получат 66,6% от акцизов на топливо. В местные бюджеты они должны были бы направить 10% от них, то есть 6,6% (а в 2024 100% и 10% соответственно). Теперь же регион получит право рассчитывать эти 10% не от 66,6%, а от 58,2%, то есть доля акцизов, уходящих в местные бюджеты, составит 5,8% до конца 2024 года. Между тем, отметил Лавров, регионам никто не запрещает повышать размер отчислений в муниципалитеты по своему усмотрению.

Депутаты Госдумы проголосовали за такую поправку и рекомендовали нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. Он будет рассмотрен на пленарном заседании 13 ноября.