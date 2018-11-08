Санкт-Петербург, 8 ноября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил продумать меры по предотвращению заезда автотранспорта на территорию пешеходных зон города. Об этом он распорядился в ходе осмотра состояния благоустройства Центрального района Петербурга. Осмотр Беглов совершил 8 ноября вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка в Петербурге

Как напомнили в Смольном, в рамках программы сотрудничества «Газпрома» и Северной столицы продолжается благоустройство улиц в центре Петербурга, а также установка фонарей и малых архитектурных форм. В частности, на ряде пешеходных улиц было выполнено мощение камнем, смонтирована новая система освещения Однако результаты этой работы находятся под угрозой из-за автомобилей, которые продолжают регулярно появляться на пешеходных улицах.

Как сообщает ТАСС, исполнители работ сообщили врио губернатора, что на уже благоустроенные участки заезжает автотранспорт и разрушает покрытие.

«По поводу пешеходных зон. Если надо поменять закон, готовьте постановление, проведем совещание, а то действительно: городу делают хорошо, а потом это гробят машинами», — отреагировал на эти жалобы Александр Беглов после осмотра обновленных улиц.

Одновременно он поручил обеспечить на отремонтированных на средства «Газпрома» участках установку тех элементов благоустройства, которые должны быть сделаны силами городских служб, дав на это две-три недели.

«Газпром» делает городу подарки, а мы не можем раскрыть эти подарки в полной мере. Необходимо гармонизировать нашу совместную работу в этом направлении, скоординировать городские планы благоустройства и ремонта с инициативами компании для того, чтобы все объекты завершить до конца», — подчеркнул Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Как сообщали ранее в Смольном, участие «Газпрома» в благоустройстве Санкт-Петербурга будет расширено за счет концентрации ресурсов на таких направлениях, как ремонт и реконструкция общественных пространств, улиц и набережных, наружного освещения, элементов малой архитектуры, реализации программы «Безопасный город», приведения в порядок внутридворовых и наружных фасадов.

В программе благоустройства — набережная Адмиралтейского канала, Конногвардейский бульвар, набережная реки Мойки, улица Ломоносова, часть улиц Разъезжей и Марата, проспект Добролюбова, Большой проспект Петроградской стороны, 1-я Красноармейская улица.

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