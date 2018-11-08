Тамбов, 8 ноября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Никифоровском районе Тамбовской области продолжается реконструкция современного полигона для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Работы ведутся в соответствии с новым сводом правил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

Губернатор Александр Никитин поручил провести «чёткую и планомерную работу» по переходу на новую схему обращения с ТКО. И это было сделано. В области утверждены региональная программа и территориальная схема обращения с отходами. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами стало АО «Тамбовская сетевая компания».

Сейчас компания завершает первую очередь реконструкции полигона в Никифоровском районе для размещения твердых коммунальных отходов. Площадь земельного участка, отведенного под полигон, составляет 14 гектаров. К масштабной модернизации территории компания приступила летом этого года. На данный момент построены объекты административно-хозяйственной зоны, автовесовая, пруд-накопитель.

Карты (котлованы для утилизации ТКО) на полигоне в Никифоровском районе имеют несколько степеней защиты. В частности, гидроизоляционные материалы, которые здесь применяются, предотвратят попадание вредных веществ в грунтовые воды и почву.

«Это первый полигон в Тамбовской области, реконструкция которого ведется в соответствии с новым сводом правил, устанавливающим требования к размещению, устройству и эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов», — подчеркнула начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, которая 8 ноября вместе с журналистами посетила данную площадку.

Сейчас завершается работа над первой картой полигона.

«Его ложе уже почти готово. Сейчас устилается щебень», — говорит начальник технической службы АО «ТСК» Вадим Полухин.

По его словам, на первую очередь реконструкции полигона компания направила около 100 млн рублей. Во время выполнения работ учли не только новый свод правил размещения, устройства и эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, но и все требования природоохранного законодательства.

«Изменились нормативные требования к строительству, эксплуатации полигонов. В частности, в них включены дополнительные меры по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, изменилось и количество источников твердых коммунальных отходов — объектов, где образуется мусор (магазины, АЗС, жилые дома и т.д.), состав действующих полигонов захоронения ТКО, условия сбора и транспортирования ТКО (состояние дорог, схемы размещения контейнерных площадок муниципальных образований и т.д.)», — говорит Светлана Григорьева.

Она подчеркивает: новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов, который вводится в стране с 1 января 2019 года, на Тамбовщине должен работать как часы. В этом заинтересована и областная власть, и региональный оператор.

В настоящее время специалисты управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона ведут работу по корректировке территориальной схемы Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными. И в обновленной территориальной схеме будут учтены лучшие из доступных технологий обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов и оптимальных затрат на обращение с ТКО.

«Важно, чтобы все населенные пункты области были охвачены системой регулярного сбора и вывоза отходов на полигоны, отвечающей современным требованиям экологии», — отметила Светлана Григорьева.