Ереван, 8 ноября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Министры, губернаторы, депутаты, которые являются членами правящей партии Армении «Гражданский договор», будут выдвинуты кандидатами в депутаты. Об этом заявила член партии, руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

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«Те министры, которые являются членами политической команды, обязательно будут представлены в избирательном списке», — в эфире «Радио Азатутюн» сказала Лена Назарян.

«В дальнейшем, конечно, будет решено, кто из них останется в Национальном собрании, а кто продолжит свою работу в правительстве».

По её словам, в список, помимо представителей «Гражданского договора», также войдут представители партии «Миссия», входящей в блок «Мой шаг», беспартийные и два бывших члена фракции Республиканской партии Армении (РПА) — Ширак Торосян и Феликс Цолакян. Последний недавно был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

По словам Назарян, они попытаются превратить предстоящие внеочередные парламентские выборы в выборы премьер-министра.

«В этом смысле, думаю, политическая составляющая в конкуренции немного увеличится, и люди уже будут рассматривать не выдвинутых на данной территории лиц, а политическую команду и политических представителей».