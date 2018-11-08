Симферополь, 8 ноября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Подрядчик не успеет сдать вовремя новый спецприют для бродячих животных в Симферополе. Об этом 8 ноября на заседании комиссии Общественной палаты Крыма сообщила начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Алла Кудряшова.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные животные. Крым

«По факту выполнения работ отставание от календарного графика составляет около месяца», — отметила чиновница.

По её словам, на данный момент на объекте уже построены фундаменты для вольеров и здание пищеблока, строители приступили к устройству сетей канализации и электрических сетей.

«Отставание связанно с тем, что часть времени была затрачена на доработку документации», — отметил представитель подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, новый спецприют для бродячих животных строится в Симферополе на улице Крымской Правды. Первый этап строительства должен был завершиться 20 декабря, второй этап, подразумевающий строительство ветеринарной клиники, запланирован на следующий год.