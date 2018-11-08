Киев, 8 ноября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Украина стабильно пройдет отопительный сезон 2018−2019 годов, сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Согласно сообщению, в украинских подземных хранилищах газа находится 17,2 млрд кубометров голубого топлива, что на 2,4% больше, чем было год назад. Отмечается, что к концу прошлого отопительного сезона на Украине оставалось 7,4 млрд кубометров газа, что выше технологического минимума.

Напомним, ранее «Нафтогаз» подал в правительство Украины запрос на выделение дополнительных средств в размере 236,6 млн гривен ($8,48 млн) в 2019 году для прохождения отопительных сезонов в 2018—2019 и 2019−2020 годах.