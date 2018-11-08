Иваново, 8 ноября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Развивающие куклы от Ивановской фабрики игрушки будут поставлять в детские сады города. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, говорилось 8 ноября в ходе посещения фабрики главой города Владимиром Шарыповым. Особенный интерес у главы города вызвал проект по развитию здорового образа жизни у детей в возрасте от трех до восьми лет, который фабрика разрабатывает при сотрудничестве с Министерством промышленной торговли РФ и региональным институтом бизнес-гида.

Пресс-служба администрации города Иванова Валеоигрушки от ивановской фабрики

«Фабрика выпускает более сотни моделей кукол для разных возрастов. На производстве используются отечественные материалы, их безопасность подтверждена соответствующими сертификатами, а, следовательно, продукция безвредна для детей», — отметил глава города в ходе визита на фабрику.

Методика инновационных обучающих кукол-валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» разработана кандидатом педагогических наук Игорем Меньшиковым — автором учебных пособий по формированию здорового образа жизни. В серию входит восемь «друзей здоровья» — куклы Распоряделкин, Закалялкин, Невредилкин, Умывалкин, Общалкин, Настроелкин, Питалкин, Движелкин, а также комплект методических материалов для занятий. Каждая кукла в стихах рассказывает о важности занятий физкультурой, правильном питании, соблюдении режима и здорового образа жизни. В озвучивании валеоигрушек принимали участие дети, воспитывающиеся в одном из детских домов Иванова.

Пресс-служба администрации Иванова Глава города Владимир Шарыпов знакомится с продукцией ивановский фабрики игрушки

Владимир Шарыпов одобрил предложение руководства Ивановской фабрики игрушек передать безвозмездно первую партию «друзей здоровья» в один из детских садов областного центра, комплект поступит уже в ближайший месяц, а в перспективе разработка ивановских кукольников может появиться во всех городских дошкольных образовательных учреждениях.

Глава областного центра также поддержал планы компании по развитию серии моделей бренда «Невеста из Иванова», в которой в том числе представлена ивановская девушка, изображенная на гербе города.

«Это, прежде всего, яркий и запоминающийся сувенир, который не стыдно подарить гостям и поставить в кабинете на видное место», — сказал Владимир Шарыпов.

Ивановская фабрика игрушки работает на рынке с 1942 года и является одним из пяти отечественных производителей детских кукол и единственной в регионе фабрикой кукол. Сегодня, рассказал директор фабрики Дмитрий Котов, фабрика выполняет заказы для крупных торговых организаций — «Ашан», «Сима Лэнд», «Игротрейд». В 2017 году предприятие увеличило производство на 20% — заказчикам было поставлено 76 тыс. кукол.