Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Полиция смогла выяснить личные данные человека, устроившего стрельбу в одном из баров американского штата Калифорния, сообщает 8 ноября газета Los Angeles Times со ссылкой на неназванный источник в полиции.

Цитата из х/ф «Омерзительная восьмёрка». Реж. Квентин Тарантино. 2015. США Стрелок

Имени этого человека полицейские пока не сообщают, но уже известно, что ему 29 лет и он пользовался автоматическим пистолетом Glock.

О мотивах преступления, жертвами которого стали 13 человек, включая самого стрелка, пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в баре под названием Borderline в калифорнийском городе Таузанд-Оакс 13 человек стали жертвами стрельбы. Среди них сам преступник и прибывший на место происшествия полицейский.