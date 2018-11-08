Москва, 8 ноября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. «Академия наук — это не академия Садового кольца, это академия огромного федеративного государства», — заявила на совместном заседании Совета палаты Совета Федерации Федерального собрания РФ и президиума Российской академии наук председатель верхней палаты Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Эмблема Российской академии наук

«Успешное поступательное развитие регионов во многом зависит от использования инноваций, передовых знаний, новых идей, — подчеркнула сенатор, говоря о роли РАН в развитии регионов и России в целом. — Значимую роль могут сыграть создаваемые сейчас представительства Российской академии наук в субъектах Федерации. Они могли бы стать связующим звеном между академией, её институтами, с одной стороны, и региональной властью, бизнесом — с другой. Вы знаете, какой потенциал есть в регионах России, но он не всегда в должной мере востребован. Одной из функций этих представительств должно быть продвижение этих прорывных разработок и технологий в регионах, включая сквозные квантовые, когнитивные, нано‑ и биотехнологии, что может дать новое качество нашей экономике и нашему развитию».

Выступление председателя верхней палаты Федерального собрания России Валентины Матвиенко на совместном заседании Совета палаты СФ и президиума РАН 8 ноября 2018 года

Смысл выступления главы Совфеда можно свести к формуле «на власть надейся, а сам не плошай». Это значит, что Совет Федерации всегда поддерживал и поддержит академию наук, в частности, в совершенствовании закона о научной деятельности. Матвиенко отметила, что работа над этим законом идет весьма активно. В марте прошли парламентские слушания Совета Федерации, на которых все были единодушны в том, что «в этом законе должна быть особая роль Российской академии наук в планировании научной деятельности, работы научных институтов и в целом, образно скажу, управления наукой в стране». Однако сама академия, по словам сенатора, должна активнее осознавать свою роль «управления наукой в стране». Говоря образно, академия должна брать власть в свои руки. Тем более, что активность ученых дает плоды. В частности, благодаря инициативе одной из женщин-ученых на встрече с главой Совета Федерации удалось оперативно изменить закон о закупках оборудования и материалов для научных исследований. Сенатор откликнулась на предложение об отмене закупок по конкурсу, в закон были оперативно внесены соответствующие изменения.

«Теперь закупки материалов и оборудования для научных организаций на сумму до 400 тысяч рублей — тоже не бог весть что, но это и не 50 тысяч — можно осуществлять без конкурса», — сообщила Матвиенко, добавив, что «это может показаться мелочью, но таких мелочей, таких завалов, которые накопились, очень много». Глава Совета Федерации подчеркнула, что от РАН ждут конкретных предложений, «что нужно в нормативных актах отрегулировать, чтобы создавать более благоприятные условия для ведения научно-исследовательской, экспериментальной деятельности».

У ученых есть предложения. И связаны они с развитием науки на местах. Другими словами, рамками Садового кольца РАН не собирается ограничиваться. Сегодня в Академии наук есть три крупных научных региональных центра — в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. К сожалению, как сообщил президент РАН, другие в результате реформы прекратили свое существование. Но они нужны для успешного развития российской науки и экономики всей страны.

«Это вопрос принципиально важный в плане устройства научной деятельности в стране в целом, — отметил президент РАН академик Александр Сергеев. — Мы в последнее время имеем возможность организовывать только представительства Российской академии наук. Решили использовать эту возможность и обратились к руководителям регионов с вопросом о том, что там, где есть с их стороны желание организовать такие представительства, мы откликнемся. Сейчас у нас есть три представительства — в Белгородской, Брянской областях и в Башкирии». (На официальном сайте РАН сообщается о представительствах в Ницце (Франция) и в трех регионах РФ — Башкирии, Ульяновской и Белгородской областях — прим. ИА REGNUM)

Выступление президента РАН Александра Сергеева на совместном заседании Совета палаты СФ и президиума РАН 8 ноября 2018 года

Важность регионального развития науки глава РАН объяснил тем, что решить задачу пространственного развития России, поставленную главой государства, невозможно без развития науки на местах.

«Если будущее нашей страны мы видим на рельсах технологического развития, то в вопросах пространственного развития одним из первых номеров должны стоять вопросы по созданию единой научно-технической сетки», — подчеркнул Сергеев и отметил, что важным фактом в этом деле считает появление у РАН законодательно закрепленных прогнозных функций и полномочий. Это позволяет надеяться на успешное решение задач, стоящих перед Россией и ее наукой.

«Никакие 4−5% роста ВВП в год мы не получим, если не обопремся на нашу науку и технологии. Почему? Да потому что другие страны, с которыми мы соревнуемся, они же на путях такого быстрого технологического прогрессирования. Понятно, что мы можем догнать и перегнать, если только включим эти механизмы. Мы должны решить очень много задач, в том числе повышения престижа ученого и инженера».

Чтобы справиться с поставленными задачами, ученым необходимо объединить свои силы, использовать потенциал всей огромной страны. «Мы должны думать всей территорией», — заключил глава РАН. Решить эту задачу, уверены ученые, поможет рамочное соглашение о сотрудничестве с Советом Федерации РФ.