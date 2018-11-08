Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Ростовской области подвели промежуточные итоги работы Системы-112 в регионе. Как сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов, в период с января по октябрь текущего года операторы приняли 2,7 млн звонков. 2% обратившихся воспользовались системой посредством смс.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

После обработки данных стало известно, что большинство жителей Дона обратились по единому номеру за справочной информацией или консультацией. 19,6% вызовов касалась вопросов оказания скорой медицинской помощи, 2,6% — помощи правоохранительных органов, 2% — вопросов ЖКХ.

Также отмечается, что около 4 тыс. обращений поступило по вопросам, входящим в компетенцию газовых служб, 13,8 тыс. — пожарных служб и 30 звонков относились к категории «антитеррор».

По словам Вадима Артёмова, структура доказала жителям Ростовской области свою эффективность.

ИА REGNUM напоминает, что в постоянную эксплуатацию Система-112 была принята 29 августа текущего года. Структура объединяет диспетчерские и экстренные службы. В период с января по июль 2018 года возможностями структуры воспользовались около 2 млн жителей Донского региона.