Ярославль, 8 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Департамент культуры Ярославской области планирует изменить критерии экспертной оценки при модернизации, ликвидации или изменении назначения учреждений культуры для детей. Это следует из опубликованного проекта приказа департамента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Библиотека

Сейчас муниципальные и государственные учреждения культуры для детей не могут быть закрыты, сданы в аренду, реконструированы без положительного экспертного заключения департамента культуры. При департаменте есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Приказом департамента утверждены критерии, по которым эксперты оценивают последствия таких действий.

В действующем приказе этими критериями являются интересы самих детей. Так, например, в случае ликвидации учреждения дополнительного образования все дети должны закончить обучение. А в случае закрытия библиотеки должен быть обеспечен доступ к ценностям национальной и мировой культуры.

В проекте нового документа эти критерии остаются, но добавляется целый ряд новых. При этом, по мнению корреспондента ИА REGNUM, новые критерии не затрудняют, а облегчают закрытие учреждений культуры. Так, в случае принятия документа комиссия будет учитывать выполнение санитарных норм и норм пожарной безопасности, ветхость здания, наличие свободных и неиспользуемых помещений.

Еще интереснее выглядит пункт о наличии аналогичных учреждений культуры на территории муниципального образования. Если этот фактор является значимым, получается, что наличие одной школы искусств может быть признано вполне достаточным — зачем нужна вторая и третья?

Не менее тревожно выглядит пункт о материальной и технической оснащенности учреждения культуры, а также его востребованности. Получается, что если в детской библиотеке мало читателей, ее можно и закрыть?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области работники культуры ожидают «оптимизации» отрасли в 2019 году. Сами власти официально эти планы пока не подтверждают. Между тем известно, что в Ярославле две библиотеки планируют закрыть именно из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.