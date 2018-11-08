Москва, 8 ноября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Доходы России от экспорта нефти за период с января по сентябрь 2018 года увеличились на 37,7% и составили $94,06 млрд. Такие данные обнародовала Федеральная таможенная служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

При этом физический объём экспорта нефти за этот же период сократился на 0,1% и составил 190,9 млн тонн.

В сентябре 2018-го экспорт нефти составил 21,6 млн тонн, что на 0,7% ниже, чем в сентябре прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил $11,6 млрд, что на 4,5% больше сентября прошлого года.

Экспорт нефтепродуктов за девять месяцев сократился на 0,8% и составил 115,2 млн тонн. При этом доходы от продажи бензина увеличились на 22,3%, до $1,86 млрд, дизельного топлива — на 44,3%, до $25,2 млрд.