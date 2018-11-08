Рязань, 8 ноября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Рязанский государственный радиотехнический университет не прошел государственную аккредитацию по шести направлениями обучения. Как сообщили в пресс-службе университета, эксперты пришли к выводу, что содержание и качество подготовки на этих направлениях не соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

Killerfrost21 Рязанский государственный радиотехнический университет. Памятник изобретателю радио Александру Попову

Среди не прошедших аккредитацию оказались три направления магистратуры («Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»), одно направление бакалавриата («Социальная работа»), а также два — аспирантуры («Экономика» и «Философия, этика и религиоведение»). Согласно приказу, опубликованному на сайте Рособрнадзора 8 ноября, университету отказано в аккредитации четырех укрупненных групп направлений.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года шесть образовательных программ Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина также не получили государственную аккредитацию. Выпускники сдавали итоговые экзамены в других вузах и даже в других регионах.