Сухиничи, Калужская область, 8 ноября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Калужской области рыболова из Сухиничи подстрелил, приняв за утку, местный охотник. Мужчина был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщает районная газета «Организатор».

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Горе-охотник

Пострадавший находился на берегу водоёма, где рядом выслеживал уток местный охотник. После очередного выстрела он отправился подбирать добычу и среагировал на шевеление в зарослях у воды. Решив, что это недобитый селезень, мужчина выстрелил еще раз. По словам охотника, в несчастном случае виновата кепка рыбака, схожая внешне с утиными перьями.

В настоящее время жизни рыбака ничто не угрожает, ему провели операцию и извлекли попавшую в голову дробь. По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в США собака случайно подстрелила своего хозяина по дороге на охоту. 74-летний житель штата Нью-Мехико поехал на охоту с тремя собаками. На заднем сидении автомобиля лежало охотничье ружье, там же сидели собаки. Одно из животных случайно задело спусковой крючок, и оружие выстрелило в спину водителю. Портал KRQE сообщает, что, несмотря на сильную боль, мужчина смог самостоятельно вызвать спасательные службы. После происшествия собак передали в приют для животных.