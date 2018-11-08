Москва, 8 ноября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Центробанк пересмотрел свой прогноз по росту инфляции в 2019 году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Так, в рисковый сценарий заложен значительный разовый отток капитала в 2019 году либо из-за ужесточения санкций, либо из-за оттока средств с развивающихся рынков в целом.

«Также рисковый сценарий предполагает падение цены нефти до 35 долларов за баррель в 2019 году и сохранение её на этом уровне. В этом сценарии вероятна рецессия в 2019 году, краткосрочный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы ограничить этот всплеск. Но, по нашим расчётам, инфляция вернётся к цели к концу 2020 года, и темпы роста ВВП станут положительными в 2020 году даже в рамках рискового сценария», — рассказала Набиуллина.

При этом базовый сценарий ЦБ также предполагает, что инфляция в 2019 году окажется выше, чем предполагалось ранее.

«Наш прогноз инфляции на 2019 год сместился вверх до 5−5,5%», — отметила Набиуллина.

Однако, уверена она, к 2020 году инфляция вернётся обратно в целевое значение в 4%.