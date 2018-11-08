Москва, 8 ноября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 ноября по-китайски приветствовал членов правительства в начале заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Кто добрался благополучно из Китая — соответственно, «нихао», — сказал глава правительства.

С 5 по 7 ноября делегация России во главе с Дмитрием Медведевым совершила рабочую поездку в Китай. «Нихао» означает в китайском языке «здравствуйте».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства Медведев предложил установить экспортную надбавку к тарифу РЖД в размере 8%.