Астана, 8 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине будут обсуждены вопросы насыщенной повестки дня. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По словам главы внешнеполитического ведомства России, повестка дня предстоящих переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе насыщенная, главы государств «обсудят то, что сочтут необходимым».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а месяцем позже, на саммите G20 в Аргентине.

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