Киев, 8 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Киев планирует значительно увеличить территорию своего контроля в Чёрном море. Законопроект о правовом режиме прилегающей зоны Украины парламентарии приняли в первом чтении на сегодняшнем заседании Верховной рады, 8 ноября. «За» принятие проекта закона проголосовали 238 депутатов, против не выступил ни один, 99 народных избранников в голосовании участие не принимали, передаёт ИА REGNUM.

TOrange.biz Украинский флот

Читайте также: Порошенко решил защитить интересы Украины в Черном и Азовском морях

Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроектом предлагается установить статус и определить правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок осуществления в этой зоне прав Украины как прибрежного государства.

«Согласно проекту, «прилегающая зона — это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль», — говорится в проекте.

Отмечается, что принятие закона «позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Чёрном море, предупредит случаи нарушения госграницы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечит экономический суверенитет Украины».

Также в сюжете: Украина и Азовское море. Слабый ход с далеко идущими последствиями?

На Украине боятся, что Россия введет плату за проход судов в Азовское море

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе». Согласно указу, правительство Украины должно в пятимесячный срок принять решение о внесении в Верховную раду проектов законов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии».