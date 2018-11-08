Москва, 8 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Повышение цены на топливо — сегодня весьма неожиданная новость, так как это идет вразрез с достигнутым не так давно решением о заморозке розничных цен, которое обозначило правительство РФ. Подобное скрытое повышение в итоге напрямую повлияет на конечные цены для потребителя, так как увеличится стоимость логистических издержек, что ляжет нагрузкой на грузоперевозчиков и вынудит торговые сети повысить стоимость продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аудиторско-консалтинговой компании «АИП» Сергей Елин.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

«Надо отметить, что это происходит под Новый год, когда и так возрастает трафик доставок. Такое повышение цены на бензин может очень негативно повлиять на стоимость как праздничного стола, так и закупаемых новогодних подарков. Кроме того, это добавит нагрузки на бизнес и население в условиях предстоящего повышения НДС на 2%», — полагает эксперт.

Стоит напомнить, что уже с 1 января 2019 года НДС будет составлять 20%, поэтому любое повышение цены на бензин, даже на 1 рубль с учетом того, что логистические издержки в зависимости от сложности автоперевозки могут достигать до 15% — весьма негативно отразится на ценообразовании и состоянии внутренней экономики.

«Кроме того, это увеличит инфляцию, что наиболее остро и болезненно почувствуют граждане с невысоким доходом. Для них эти расходы как в виде прямых расходов на бензин, так и в виде расходов косвенных на товар — будут очень существенны. Считаю, что новость о скрытом повышении цен на топливо на АЗС для корпоративных клиентов не останется незамеченной. Властями обязательно будут приняты меры для урегулирования вопроса с ценами на бензин», — высказал свое мнение Елин.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные сети автозаправочных станций (АЗС) с июня 2018 года начали скрытое повышение цен на топливо для корпоративных клиентов. Сначала корпоративных клиентов лишили скидок по топливным картам, а в настоящее время вводятся так называемые сервисные сборы за пользование топливными картами.

Читайте подробнее: На российских АЗС подняли цены для корпоративных клиентов