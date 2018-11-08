Брюссель, 8 ноября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Оценка средней стоимости нефти марки Brent на 2018 и 2019 годы заметно изменилась в большую сторону. Такой прогноз дает Еврокомиссия.

United Nations Photo Добыча нефти в море

На 2018 год прогнозируется $75,1 за баррель нефти Brent, на 2019 год — $80,6. Весной ЕК прогнозировала стоимость $67,7 и $63,9 за баррель соответственно.

В докладе ЕК говорится, что прогноз учел риски из-за санкций США против Ирана, оптимизм в отношении глобальных показателей роста, а также трудности с поставками венесуэльской и ливийской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия улучшила прогноз по росту экономики России — в текущем году он составит 1,7% против 1,5% в весеннем прогнозе. А вот экономику Италии ЕК сочла самой медленной в ЕС — прогноз роста её ВВП в 2018 году снижет с 1,3% до 1,1%.

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