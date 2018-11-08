Москва, 8 ноября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), могут подорожать из-за издержек производителей на обязательную маркировку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября рассказал генеральный директор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев, комментируя новость о том, что, по данным ФАС РФ, данная маркировка не отразится на стоимости ЖНВЛП.

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«Ждать повышения цен на ЖНВЛР действительно не надо, — сказал Дмитриев. — Возможно, будет компенсация за счёт тех препаратов, которые в этот список не входят, и повышение будет соответственно выше уровня инфляции, так как надо учитывать стоимость оборудования, снижение производительности труда после установки оборудования, которое наносит маркировку. Производительность линий снижается. Причём в некоторых случаях снижение может быть в два раза. Соответственно, вы вместо того, чтобы выпускать 100 пачек, будете выпускать только 50. Поэтому, если брать более глубокую экономику, то можно согласиться с тем, что цена на ЖНВЛП расти не будет, но будут расти цены на те препараты, которые в этот список не входят».

Кроме того, он предположил, что те предприятия, где до 80% выпускаемой продукции находится в списке ЖНВЛП, могут оказаться вынуждены остановить производство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, издержки производителей лекарств на генерацию кода обязательной маркировки не отразятся на стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Также уточняется, что стоимость маркировки составит 50 копеек, которые войдут в ежегодное повышение цен с учётом уровня инфляции.