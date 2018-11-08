Тверь, 8 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Из четырех человек, находившихся на борту, один погиб и двое пострадали», — сказал он.

Напомним, инцидент произошел днем 8 ноября в районе населенного пункта Бобыльщина в Жарковском районе. На место происшествия прибыли оперативная группа МЧС, пожарные и медики. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.