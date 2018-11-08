Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Закончился первый сезон аудиопьесы «Росомаха: Долгая ночь». Подкаст оказался популярен среди слушателей, и создатели анонсировали второй сезон под названием «Росомаха: Потерянный след», сообщает GeekCity.

martha Росомаха

Игровой подкаст «Росомаха: Потерянный след» будет состоять из десяти эпизодов. По сюжету аудиопьесы, Логан (Росомаха) отправится в Луизиану. На его пути встанут таинственные противники, байкерские группировки и необъяснимые препятствия. Именно здесь Логан обнаружит Гринхейвен, убежище, контролируемое могущественным мутантом Джейсоном Вингардом.

Главную роль в подкасте вновь исполнит Ричард Армитейдж, а сценаристом аудиопьесы выступит Бен Перси. «Росомаха: Потерянный След» выйдет эксклюзивно на радиоплатформе Stitcher Premium зимой 2019 года, затем подкаст появится и на других платформах.

Напоминаем, что «Росомаха: Долгая ночь» — аудиопьеса из десяти эпизодов, рассказывающая о приключениях одного из самых популярных мутантов комиксов издательства Marvel. Первый эпизод вышел весной 2018 года, последний — 7 ноября 2018 года.