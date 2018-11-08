Новосибирск, 8 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту падения навесных шкафов на пятиклассниц возбуждено в Новосибирске. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Шкаф упал на ребёнка

ЧП случилось 8 октября в школе №82 во время урока технологии. Шкафы с вытяжками рухнули, ударив пятерых девочек. Четверо их них получили ушибы, пятая девочка — серьезную травму.

Следователи выяснили, что сборкой и монтажом шкафов занималась одна из местных мебельных фирм по договору подряда. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, четверым из пяти пострадавших девочек потребовалась госпитализация. Мэр города Анатолий Локоть назвал инцидент недопустимым и потребовал принять кадровые решения в отношении администрации школы и районного отдела образования.

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