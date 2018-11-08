Кострома, 8 ноября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В текущем году Костромская область перевыполнила план по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба губернатора области. Регион вошел в число тридцати лучших субъектов Российской Федерации «по среднегодовым темпам прироста объемов лесовосстановления».

Джордж Клаузен. Посадка деревьев. 1888

Всего за 10 месяцев 2018 года данные работы выполнены на общей площади более 18 тысяч гектаров. За пять лет область увеличила объемы работ по лесовосстановлению почти в 2 раза — с 11,7 до 20,3 тысяч гектаров.

«По оперативным данным, на начало ноября 2018 года работы по искусственному лесовосстановлению выполнены в Костромской области на площади 4,1 тысяч га (113% от плана), по комбинированному лесовосстановлению — на площади 1 тыс. га (129% от плана) и естественному — 14,4 тыс. га (102% от плана) […] данный объем работ на 1 тысячу гектаров выше годового показателя, установленного Лесным планом Костромской области», — сообщает пресс-служба.

Отметим, что 97% работ по восстановлению леса провели арендаторы лесных участков, 3% — представители малого бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область второй год подряд занимает первое место в рейтинге эффективности управления лесами РФ. Новый рейтинг был подготовлен Федеральным агентством лесного хозяйства России по итогам 2017 года.