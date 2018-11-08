Самара, 8 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Новый способ прогнозирования уровня добычи нефти с использованием метода увеличения нефтеотдачи разработали специалисты СамараНИПИнефти для реализации на крупных и неоднородных по геолого-физическим условиям месторождениях. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

Предполагается, что технология позволит осуществлять адресный выбор объектов разработки и их объединении в связанные кластеры. При этом не требуется полномасштабной модели всего месторождения: прогнозирование проводится на основании оптимизации гидродинамических моделей отдельных кластеров. Такой подход позволяет подобрать оптимальные условия для каждого из способов увеличения нефтеотдачи.

Разработанный специалистами способ позволит сократить время расчёта прогноза по оптимизированной схеме в десятки раз: если раньше оптимизационные расчёты метода увеличения нефтеотдачи составляли порядка 120 часов (для месторождения размерами 20*20 км), то новый подход позволяет составить прогноз за 1,5−2 часа.

В настоящее время способ успешно внедряется в добычу на предприятиях компании «Роснефть».

Читайте также: Российские нефтяники научились экономить при исследовании скважин