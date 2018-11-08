Вильнюс, 8 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Вильнюсе в возрасте 69 лет ушел из жизни советский и литовский актер Арунас Сторпирштис, сообщает Delfi.

Цитата из х/ф «Секретный фарватер». Реж. Вадим Костроменко. 1986. СССР Арунас Сторпирштис в роли Джека Нейла

Отмечается, что актер скончался 6 ноября от болезни. По словам его брата, Сторпирштис работал «до последнего и не лежал в постели».

«Ушёл из жизни достойно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от сердечного приступа скончался Народный артист России, актер Драматического театра Восточного военного округа (ВВО) Владимир Тютюнник.

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