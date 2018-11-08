Москва, 8 ноября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. К тарифам РЖД предложено установить экспортную надбавку в размере 8%, заявил 8 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Александр Латышов ИА Красная Весна Товарный состав

«В частности, установить с 1 января следующего года экспортные надбавки к тарифам на перевозку грузов, за исключением нефтяных грузов и алюминия в размере 8% до 2025 года. И, кроме того, увеличить тариф на порожний пробег грузовых вагонов», — сказал он.

Напомним, 8 ноября Медведев также подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений.