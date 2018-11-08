Красногорск, 8 ноября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Общий консолидированный доход бюджета Московской области в 2019 году может составить 692 млрд рублей. Соответствующий проект бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов был принят к рассмотрению на заседании Московской областной думы 8 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Так, общий объём доходов консолидированного бюджета в 2020 и 2021 года планируется составить 751 и 813 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета Московской области ожидаются в размере: в 2019 году — 580 млрд рублей, в 2020 году — 634 млрд рублей, в 2021 году — 679 млрд рублей.

Основными направлениями расходов бюджета Московской области станут расходы социального характера. Как заявил председательМособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») особое внимание будет уделено развитию образования и здравоохранения, социальной поддержке жителей, благоустройству территорий.

«Это строительство и ремонт учреждений, и их техническое оснащение, поддержка педагогов и врачей и многое другое. Также одно из направлений — оказание адресной помощи пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям граждан», — подчеркнул он.

Проект закона о бюджете будет рассмотрен ещё в двух чтениях, а также вынесен на публичные слушания. Вместе с профильными ведомствами депутаты будут обсуждать финансирование государственных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года Мособлдума планирует принять региональный закон об инициативном бюджетировании, чтобы в 2019 году начать конкурсный отбор первых инициативных проектов жителей.

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