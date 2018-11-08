Красногорск, 8 ноября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Свыше 300 млрд рублей будет выделено на здравоохранение, образование и социальную политику в проекте бюджета Московской области на 2019 год. Об этом заявил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов («Единая Россия») в ходе заседания регионального парламента 8 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно тексту проекта бюджета, на программу «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 год закладывается более 108 млрд рублей, на «Образование Подмосковья» — 145 млрд рублей, а для реализации программы «Социальная защита населения Московской области» — более 73 млрд рублей.

«Бюджет обеспечит развитие стратегически важных направлений как для Подмосковья, так и России. Так, в 2019 году особое внимание уделено дорожно-транспортной инфраструктуре. На эти цели проектом бюджета выделяется более 82 млрд рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, запланирован следующий объём расходов в 2019 году по государственным программам: «Культура Подмосковья» — 5 млрд рублей, «Спорт Подмосковья» — 6 млрд рублей, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» — 82 млрд рублей, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» — 29 млрд рублей, «Предпринимательство Подмосковья» — 10 млрд. рублей, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016−2020 годы» — 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году запланированные доходы бюджета Московской области составили 464,5 млрд рублей, а расходы — превысили 500 млрд рублей.

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